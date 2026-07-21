Пять квартир в качестве взяток: экс-мэр Каспийска стал фигурантом уголовного дела

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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За то время, что Борис Гонцов был главой города, у местных жителей накопилось к нему немало претензий.

Громкий коррупционный скандал в Дагестане. Там задержан бывший мэр Каспийска Борис Гонцов — он стал фигурантом уголовного дела.

Его подозревают в получении взятки пятью квартирами, суммарная стоимость которых почти 20 миллионов рублей. По версии следствия, так оценила лояльность чиновника одна из строительных компаний. Недвижимость передали взамен на разрешение ввести в эксплуатацию многоквартирный дом, построенный с нарушениями.

Гонцов возглавлял Каспийск почти шесть лет. За это время у горожан накопилось к нему немало претензий. В начале июня он объявил о своей отставке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший генеральный директор футбольного клуба «Торпедо» Валерий Скородумов приговорен к двум годам колонии за подкуп арбитров. Суд также запретил ему заниматься профессиональной деятельностью в сфере футбола на три года.

По версии следствия, Скородумов пытался повлиять на исход 22 матчей первой лиги, подкупив 13 судей. Суммы варьировались от 1,5 миллиона рублей за победу над отдельными соперниками до 250–500 тысяч рублей за назначение пенальти или красных карточек.

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