«В кошельке было 350 рублей»: сколько Евгений Трофимов получил за хит «Птичка»

Музыкант Евгений Трофимов получил за хит «Птичка» две тысячи долларов

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Музыкант скромно начал свою карьеру.

Композиция «Птичка», собравшая свыше 130 миллионов просмотров на YouTube, принесла ее автору Жене Трофимову вполне скромный гонорар в начале творческого пути.

В эфире шоу Басты музыкант подробно вспомнил нелогичные, на первый взгляд, обстоятельства продажи будущего суперхита дуэту HammAli & Navai.

Тогда, в разгар пандемии коронавируса, молодой артист находился в крайне сложной финансовой ситуации и принял решение избавиться от трека.

«На тот момент это было 2 000 долларов», — поделился музыкант.

По признанию Трофимова, решающую роль в переговорах сыграли вовсе не деньги, а перспектива удержаться в индустрии и продолжить сотрудничество с музыкальным лейблом.

«А когда я сидел, у меня в кошельке было 350 ₽», — признался Трофимов, объясняя необходимость соглашаться на любые условия.

Сегодня окружающие и фанаты до сих пор не перестают удивляться тому, как можно было отдать будущий хит за скромную сумму.

«А нахрена ты ее продал?» — озвучил частый вопрос знакомых автор.

Со временем музыкант отправился в сольное плавание. Сменив статус, артист заметно поднял ценник, однако за создание новых треков он сейчас берет не больше семи тысяч долларов.

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