«Блестящий результат»: Дарья Мороз заступилась за Анну Пересильд после «поступления по блату»

Дарья Мороз заступилась за Анну Пересильд после «поступления по блату»

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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В этом году дочь режиссера Алексея Учителя окончила школу экстерном.

Звезда сериала «Содержанки» Дарья Мороз вступила за старшую дочь режиссера Алексея Учителя и актрисы Юлии Пересильд Анну после обвинений в поступлении по блату в Московскую школу кино (МШК). Соответствующий пост знаменитость разместила у себя на странице в Instagram*.

«Аня, как и все остальные, проходила отборочные туры, на которых показывала блестящий результат. На конкурсе она не могла быть из-за съемочной смены экспедиции — это было заранее оговорено со мной и Университетом», — написала Дарья Мороз.

Артистка отметила, что в подобной ситуации нет ничего особенного, а пользователи сети и журналисты раздувают из мухи слона.

Фото: Instagram*/d_moroz

«Я, к слову, когда поступала, тоже не попала на конкурс Школы-Студии МХАТ из-за съемок <…>», — добавила артистка, уточнив, что за это ей пришлось заплатить.

Причем, в буквальном смысле. Из-за пропуска Дарья Мороз первый год училась платно. Такое решение принял тогдашний ректор Школы Олег Табаков.

«Аня потрясающе талантливый человек. Для меня и для всей нашей педагогической команды — большая удача, что она на курсе», — подытожила Дарья Мороз.

В 2026 году Анна Пересильд окончила школу экстерном и решила поступать в театральный институт. Ее приняли на актерский курс в МШК. Но как только пользователи сети узнали об этом на молодую артистку обрушилась волна хейта — ее обвинили в блате.

Анна Песесильд получила широкую известность в 14 лет после выхода фильма «Слово пацана. Кровь на асфальте». Сейчас на счету молодой актрисы уже девять проектов. Последний — фэнтези «Алиса в стране чудес».

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Пересильд трогательно обратилась к певцу Ване Дмитриенко — возлюбленному Анны.

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