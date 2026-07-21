Москвича арестовали за прогулку с козлом на Красной площади

Фото: 5-tv.ru

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За мелкое хулиганство мужчине назначили пять суток административного ареста.

Вечерний променад по Красной площади обернулся для жителя Москвы административным арестом. Мужчина вывел на прогулку по достопримечательности домашнего козла, при этом, как установил суд, громко нецензурно выражался и нарушал общественный порядок. Инцидент произошел вечером 18 июля.

Фото: 5-tv.ru

Тверской районный суд Москвы рассмотрел материалы дела и признал жителя Москвы виновным в мелком хулиганстве по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ. За устроенную выходку мужчине назначили пять суток административного ареста.

В суде отметили, что выгуливать домашних животных на Красной площади запрещено, а нецензурная брань в общественном месте стала дополнительным основанием для привлечения нарушителя к ответственности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ленинский районный суд Краснодара арестовал двух хулиганов из Краснодара. Один из них получил 14 суток за шпагат между двумя авто у собора.

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