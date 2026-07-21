Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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С особой осторожностью к купанию стоит относиться детям и людям с чувствительными органами зрения.

Хлорированная вода в бассейне может негативно сказаться на здоровье глаз. Об этом изданию Газета.ру рассказала лазерный хирург Оксана Кузнецова.

Она отметила, что в большинстве случаев вода в бассейне не представляет угрозы для человека. Но при взаимодействии хлорки с органическими веществами (потом, мочой, косметикой) образуются хлорамины. И вот они уже могут спровоцировать раздражение кожи, глаз и дыхательных путей.

«Главная ошибка — считать, что, если вода прозрачная, значит, она безопасна для глаз. Это не так. В бассейне проблему может создавать не только сама хлорированная вода, но и продукты ее реакции с загрязнениями», — отметила врач.

Она уточнила, что снизить риски можно самостоятельно. Тем, кто носит контактные линзы, лучше отказаться от них в бассейне. Людям с чувствительными глазами и детям медик посоветовала защитить органы зрения очками для плавания.

Также Кузнецова порекомендовала не тереть глаза, если после купания появилось раздражение. В таком случае лучше всего их промыть водой. Если дискомфорт прошел быстро после промывания и отдыха, то беспокоиться не о чем. Однако если появились проблемы: сложно открыть глаза или теряется четкость, то лучше как можно быстрее обратиться к специалисту. Также за помощью необходимо обращаться, если неприятные симптомы появились после купания в линзах, посоветовала медик.

Если в этих случаях не связаться с врачом в кратчайшие сроки, то в будущем лечение сильно усложнится, предупредила Кузнецова.

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