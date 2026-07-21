Лионель Месси объявил об уходе из сборной Аргентины

Фото: www.globallookpress.com/Pedro Paulo Diaz

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Футболист произнес эмоциональную речь в раздевалке сразу после поражения от Испании в овертайме.

Футболист Лионель Месси заявил, что больше не наденет футболку национальной команды Аргентины. Об этом журналист Эрнан Кастильо написал в соцсети X.

«Эта мотивирующая речь была внутри раздевалки. Вчерашняя речь в раздевалке была еще более эмоциональной, потому что (Лионель Месси. — Прим. ред.) говорил, что это также был его последний матч», — процитировал Кастильо слова аргентинского капитана.

Таким образом, легендарный нападающий завершает выступления за сборную на отметке в 207 проведенных встреч и 125 забитых мячей.

Прощальный аккорд Месси оказался омрачен грандиозным скандалом. Сразу после финального свистка, зафиксировавшего победу испанцев со счетом 1:0 в дополнительное время, на поле вспыхнула массовая потасовка. Защитник Науэль Молина ударил капитана «Фурии Роха» Родри в грудь. Затем хавбек Леандро Паредес толкнул Эрика Гарсию, схватил его за горло, а подоспевшего на помощь Гави просто повалил на газон.

Драка перекинулась за пределы поля. Член тренерского штаба аргентинцев Роберто Айяла после окончания основного времени ударил по лицу испанца Дани Ольмо. Международная федерация футбола уже инициировала официальное расследование всех эпизодов.

Единственный и победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес, принеся Испании второй в истории титул чемпионов мира.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ЧМ-2026 стал самым скандальным в истории футбола.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.