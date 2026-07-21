Фигуристка Аделия Петросян покинула группу Этери Тутберидзе

Фото: © РИА Новости

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Спортсменка тренировалась в ее группе семь лет.

Российская фигуристка Аделия Петросян сообщила о завершении сотрудничества с тренерским штабом заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Об этом 19-летняя спортсменка рассказала на личной странице в социальных сетях.

«Спасибо за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт, который я получила рядом с вами», — написала она в публикации.

Фигуристка рассказала, что решение далось ей непросто, однако раскрывать причины ухода не стала. В своем обращении она поблагодарила Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова за многолетнюю совместную работу, яркие программы и спортивные достижения.

Петросян тренировалась в группе Тутберидзе с 2019 года. За это время она трижды выиграла чемпионат России и стала победительницей финала Гран-при страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Аделия Петросян получила нейтральный статус от Международного союза конькобежцев ISU, открывающий возможность выступать на международных соревнованиях. Право участвовать в соревнованиях без флага и гимна также получили Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров.

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