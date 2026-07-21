Природное явление: москвичей предупредили о погодной аномалии в конце лета

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Будет превышена температурная норма, но это полбеды.

В конце лета столицу и область накроют интенсивные ливни. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на специалиста Метеобюро Татьяну Позднякову.

Жителей и гостей московского региона предупредили, что финальный месяц лета будет богат на кратковременные, но мощные осадки. Метеорологи подчеркивают, что такая погодная специфика характерна для данного периода года.

По словам Поздняковой, даже десятиминутный дождь может оказаться настолько сильным, что его официально квалифицируют как ливень. Температурный фон при этом ожидается достаточно высоким — показатели термометров будут превышать установленную климатическую норму.

Именно из-за прогретого воздуха дожди не будут затяжными. Эксперт успокоила горожан, отметив, что длительных периодов ненастья, длящихся по неделе или декаде, в августе не предвидится.

«В августе свойственны кратковременные осадки, хотя они могут иметь ливневый характер. Например, сильный дождь может идти всего пять-десять минут — и этого вполне достаточно, чтобы отнести его к категории сильных», — пояснила Татьяна Позднякова.

Синоптики также напомнили о текущей обстановке в столице: во вторник, 21 июля, москвичи столкнулись с грозой при достаточно высокой температуре воздуха, достигавшей плюс 27 градусов. Высокая влажность в сочетании с жарой формирует особый микроклимат, который сохранится и в следующем месяце, провоцируя резкие, но быстрые перемены погоды в течение дня.

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