«Обожаю кровь»: 15-летняя школьница жестоко расправилась со своей семьей

В США 15-летняя школьница жестоко расправилась со своей семьей

Фото: Reuters/Cole Burston

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Подростковая жестокость перешла все границы, превратившись в спланированную охоту на близких родственников.

В США 15-летняя школьница вместе со своим сообщником совершила серию жестоких нападений на членов собственной семьи, в результате чего пять человек скончались. Об этом сообщило издание New York Post.

Расправы продолжались в течение целой недели, начиная с начала июля 2026 года. Среди погибших оказались тетя, бабушка, брат, сестра и еще один родственник нападавшей.

Мать подозреваемой и еще одна женщина выжили, но находятся в лечебном учреждении с тяжелыми ранениями. Полиции удалось задержать 15-летнюю подозреваемую и ее 16-летнего возлюбленного Джеймира Дэвиса после автомобильной погони, закончившейся аварией.

При обыске в машине подростков обнаружили жуткую находку — отрезанный палец бабушки, который был нужен для разблокировки смартфона погибшей. Следствие восстановило хронологию ужасающих событий, которые начались с исчезновения девушки из дома.

Перед совершением преступлений школьница похитила у матери огнестрельное оружие и вела переписку в социальных сетях, обсуждая свои кровавые планы.

«Ради тебя я готова потерять всю семью», — писала она своему парню.

В другом сообщении она признавалась, что «обожает кровь». Первой жертвой стала тетя школьницы, Чери Мэй, которую зарезали и застрелили в ее собственной квартире. Позже, когда на место преступления пришел ее сын, подростки убили и его, чтобы избавиться от свидетеля.

Затем в ту же квартиру заманили 74-летнюю бабушку, Патришу Мэй, с которой расправились ради денег. Тела убитых преступники прятали в багажниках автомобилей жертв.

Мотивом серии расправ, помимо личной неприязни из-за школьных конфликтов, стали корыстные побуждения. Отец подозреваемой, Маркус Мэй, рассказал журналистам, что его дочь ранее уже обворовывала мать и имела проблемы с законом в школе.

Несмотря на то что мать девочки сообщала в полицию об угрозах в соцсетях и пропаже пистолета до начала массовых убийств, предотвратить трагедию не удалось.

Сейчас 16-летнему Джеймиру Дэвису предъявлены обвинения в умышленном убийстве, разбое и расчленении, его будут судить по законам для взрослых. Прокуратура также настаивает на переводе дела 15-летней организаторши бойни в общую юрисдикцию, учитывая особую тяжесть и цинизм совершенных деяний. На данный момент сообщник оставлен под стражей без права выхода под залог.

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