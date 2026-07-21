Не разобралась: женщина по ошибке застрелила друга своей дочери-подростка

В США женщина по ошибке застрелила друга своей дочери-подростка

Фото: 5-tv.ru

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Она обнаружила в спальне ребенка постороннего человека и решила применить оружие.

В США 36-летняя женщина по имени Кендра Скотт убила 20-летнего мужчину, которого обнаружила под кроватью в комнате своей 13-летней дочери. Об этом сообщило издание New York Post.

Трагедия произошла в городе Мемфис. Полицейские обнаружили тело Роддериуса Мортона прямо перед порогом дома подозреваемой. Женщина была задержана ночью после того, как сама призналась в совершении выстрела.

В свое оправдание Скотт заявила, что, вернувшись домой и увидев незнакомца в спальне подростка, «сделала то, что должна была сделать».

Согласно показаниям дочери задержанной, ситуация выглядела иначе: она сама пригласила Мортона в гости около часа ночи. Когда мать вернулась, то начала требовать впустить ее, используя крики и угрозы.

Женщина предупреждала, что если найдет в помещении парня, то применит к нему физическую силу с использованием оружия. После того как дверь открыли, Скотт выгнала молодого человека из дома на улицу, где и прогремел смертельный выстрел.

Сосед семьи подтвердил, что видел обвиняемую, стоявшую над телом жертвы с пистолетом и повторявшую фразу: «Я выстрелила в него».

В настоящее время Кендра Скотт находится под стражей, ей предъявлены обвинения в умышленном тяжком преступлении. Сторона защиты пытается апеллировать к тому, что мать стремилась обезопасить своего ребенка. Однако Бадди Смит, эксперт по самообороне и бывший полицейский, указал на отсутствие доказательств угроз со стороны погибшего.

По его словам, из материалов дела не следует, что Мортон проявлял агрессию по отношению к женщине, ее дочери или пытался повредить имущество. Инцидент спровоцировал серьезные споры в США относительно допустимых границ защиты частной собственности и семьи.

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