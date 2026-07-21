Готовится к столкновению? Почему Луна уменьшилась в размерах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ученые зафиксировали сокращение диаметра естественного спутника Земли и возникновение сильных лунотрясений.

Луна существенно сжалась в объеме из-за постепенного остывания ее внутренних слоев. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление астронома Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгения Бурмистрова.

По словам эксперта, за последние несколько столетий обхват небесного тела уменьшился примерно на 50 метров. Специалист подчеркнул, что данный процесс является естественным следствием эволюции космического объекта.

«Около 4,5 миллиарда лет назад она была очень горячей, и с тех пор ее недра постепенно охлаждаются», — пояснил Бурмистров.

Такое температурное изменение приводит к физическому сжатию материи внутри спутника. Ученый также добавил, что деформация поверхности Луны не проходит бесследно.

Подобное уменьшение габаритов сопровождается значительной сейсмической активностью. В результате сжатия на спутнике происходят так называемые лунотрясения, магнитуда которых может достигать уровня 5,5 по шкале Рихтера. Такие толчки подтверждают, что недра небесного тела все еще остаются динамичными, несмотря на процесс общего охлаждения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.