ВС США завершили очередную волну ударов по Ирану

Фото: www.globallookpress.com/U.S. Navy

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Американские военные уничтожили морские объекты, а также площадки для запуска дронов.

Американские военные завершили очередную серию атак на Иран. Об этом сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

В официальном аккаунте военного ведомства в социальной сети X говорится о том, что удары по исламской республике продолжались в течение пяти часов. За это время Вооруженные силы (ВС) США уничтожили морские объекты, площадки для запуска ракет и беспилотников, а также системы противовоздушной обороны (ПВО) страны.

В CENTCOM напомнили, они наносят серию разрушительных ударов по Тегерану, чтобы ослабить его военную мощь. Это якобы нужно для безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив.

В публикации центрального командования также сказано, что ВС США находятся в полной боевой готовности и в случае необходимости они готовы привлечь Иран к ответственности за неоправданную агрессию в отношении гражданских моряков.

Тем временем Тегеран в ответ на удары США атакует американские базы, находящиеся на Ближнем Востоке. Этой ночью при помощи дронов-камикадзе были поражены три объекта в Кувейте. Армия республики уничтожила площадку для стоянки вертолетов в лагере «Аль-Удайри», а также казарму на авиабазе «Ахмад Аль Джабер».

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