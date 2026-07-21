Педагог Третьяк: не стоит воспринимать колледж как путь для тех, кто боится ЕГЭ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Родители должны помочь ребенку с выбором, но не принимать решение за него.

Если подросток еще не определился с будущей профессией, то дополнительные два года в школе помогут ему принять осознанное решение. Об этом изданию Life.ru рассказала заместитель директора по воспитательной работе Ирина Третьяк.

Перед выпускниками девятых классов стоит выбор: продолжить обучение в школе или получить среднее профессиональное образование (СПО) в колледже. В основе решения этого вопроса, по словам педагога, должно быть желание ребенка развиваться в той или иной сфере.

За врея, пока подросток учится в 10-11 классах, у него есть время ознакомиться с разными вариантами, а не просто учиться «по инерции».

А вот те, кто уже определился, кем хочет стать, имеет смысл рассматривать колледжи. Эти образовательные учреждения позволят раньше перейти к практике и освоить профессию через реальные задачи.

При этом эксперт подчеркнула, что не нужно воспринимать СПО как запасной вариант в страхе перед школьной программой. В хорошем колледже, по словам педагога, тоже может быть серьезная нагрузка. Да и делать выбор, основываясь на престиже или ожиданиях родителей, не стоит.

«Лучше заранее выбрать несколько интересующих профессий, посетить дни открытых дверей, пообщаться со студентами и выпускниками. Родители должны помогать подростку проверить свое решение, а не принимать его вместо него. Отправлять ребенка в десятый класс только ради более быстрого получения высшего образования или в колледж исключительно из страха перед ЕГЭ — однозначная ошибка», — пояснила Третьяк.

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