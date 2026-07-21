«Это правильно»: Смирнова о том, как Безруков оплатил студентам учебу

Фото, видео: © РИА Новости/Арина Антонова; 5-tv.ru

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Другие артисты также ищут варианты, как финансово помочь своим ученикам.

Народный артист России Сергей России Сергей Безруков совершенно правильно поступил, когда полностью оплатил обучение своему курсу во ВГИКе. Такое мнение высказала в интервью 5-tv.ru актриса Ольга Смирнова на премьере фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой».

На днях стало известно, что Безруков в первый же день учебы объявил всей группе, что оплатит им все четыре года обучения. По его словам, когда-то он учился бесплатно, а теперь хочет, чтобы и его ученики не думали о финансовой стороне образования.

По словам Смирновой, в Московской школе кино, где мастером актерского направления является заслуженная артистка России Дарья Мороз, тоже мало бюджетных мест — всего десять. И, поскольку на курс поступили невероятно творческие ребята из новых регионов, чьи семьи не могут позволить такое дорогостоящее обучение, Дарья также начала искать варианты, как им помочь.

«Конечно это правильно. У нас на курсе тоже десять бюджетных мест, такого вообще не было никогда. Поэтому тем более есть ребята очень талантливые из новых регионов, и мы понимаем, что семьям (не получается оплатить дорогостоящее обучение. — Прим. ред.). Даша (Заслуженная артистка России Дарья Мороз. — Прим. ред.) тоже ищет варианты для таких ребят», — рассказала Ольга.

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