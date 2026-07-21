Ликованию нет предела: Испания вторые сутки отмечает победу на ЧМ по футболу

Фото, видео: Reuters/Ana Beltran; 5-tv.ru

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Члены национальной команды встретились с королем Филиппом VI, и его семьей, а также с премьер-министром Педро Санчесом.

Мадрид гуляет вторые сутки подряд! Испанцы отмечают победу сборной на чемпионате мира по футболу, которую ждали целых 16 лет! Почти на каждой улице — песни, танцы и ликующие фанаты. Среди них и корреспондент «Известий» Михаил Блохин.

На площади Сибелес в Мадриде яблоку негде упасть. За моейспиной во все стороны — сотни тысяч человек. Толпа ликует. Все ждут, когда, наконец-то, сборная Испании, которая уже прибыла на площадь, выйдет на сцену и явит миру кубок.

Накануне, несмотря на сильную жару, почти два миллиона испанцев собрались в центре Мадрида, чтобы встретить своих героев, вернувшихся на родину. Многие из них сопровождали автобус сборной все время, пока он ехал по городу.

«Хочу отпраздновать победу Испании. Нашей любимой Испании. Наш Кубок мира. Второй Кубок мира. Хочу увидеть игроков и сорвать голос так же, как сорвал его вчера», — сказал болельщик сборной Испании Луис Фернандо Кампос.

Сразу после возвращения в Испанию футболисты сборной устроили фотосессию с кубком мира. А потом отправились на встречу с королем Филиппом VI, королевой Летицией и их дочерьми. Помимо светского диалога, монарх похвалил талант и достижения спортсменов.

Также чемпионы поехали во дворец Монклоа, где встретились с премьер-министром Испании Педро Санчесом, который поблагодарил их за игру, старания и победу. В общем, не зря местные СМИ писали, что власти страны и столицы сделали всевозможное, чтобы команда вернулась домой с почестями, которых она заслуживает.

Пока испанские болельщики празднуют, набирает обороты главный скандал чемпионата мира. ФИФА официально начала расследование массовой драки, которую после финального свистка устроили футболисты Аргентины, не справившиеся с эмоциями после поражения в дополнительное время.

Изучат не только нападение на испанских футболистов. В организации намерены расследовать участие в потасовке представителей тренерского штаба, а также поведение аргентинцев во время церемонии награждения — они демонстративно повернулись спиной к пьедесталу.

Главными фигурантами расследования стали Леандро Паредес, Науэль Молина и ассистент главного тренера Роберто Айяла. Им грозят длительные дисквалификации и крупные денежные штрафы. Санкции могут коснуться и Федерации футбола Аргентины за неспортивное поведение команды.

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