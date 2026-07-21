Тропические ливни затопили Башкирию, Пермский край и Урал
Фото, видео: © РИА Новости/Ирина Семенова; 5-tv.ru
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Реки выходят из берегов, заливают дома и дороги.
Приволжские регионы России тонут после тропических ливней. Реки выходят из берегов и подтапливают участки дорог.
В Башкирии вода прибывает так быстро, что жителям приходится убегать из своих домов. Спасатели эвакуировали почти 200 человек.
В соседнем Пермском крае из-за непрекращающихся дождей ввели режим ЧС — вода разрушила дамбу и затопила десятки деревень. Люди переезжают в пункты временного размещения.
На Урале самая напряженная ситуация в Свердловской и Челябинской областях. Вода не собирается отступать, а количество подтопленных домов и приусадебных участков исчисляется сотнями.
Пострадала и Курганская область — по региону прошелся ураган. Мощный вихрь сносил крыши и заборы. Водители с риском для жизни спасали свои машины из-под рухнувших деревьев.
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