Битва алгоритмов: как молодые специалисты создают новые технические решения на СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Разработки в области управления беспилотниками сразу проходят испытания в реальных боевых условиях.

Компьютерные навыки, инженерное мышление и опыт управления беспилотниками сегодня становятся важной частью работы на передовой. На краснолиманском направлении молодые специалисты не только выполняют боевые задачи, но и создают новые технические решения, которые проходят испытания в реальных условиях. Какие разработки уже сегодня меняют тактику на передовой — увидел корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Здесь, на краснолиманском направлении, день отсчитывают не по часам, а по взлетам БПЛА «Молния». Это ежедневная битва алгоритмов.

За пультом сидят вчерашние студенты — для них происходящее — жуткий гибрид компьютерных игр и суровой реальности. Тот же привычный алгоритм действий, те же геймерские рефлексы, но цена клика здесь исчисляется не виртуальными очками, а жизнями.

«Обеспечивая прикрытие штурмовых подразделений, обрывая логистические цепочки противника, работая конкретно по речным переправам канала Северский Донец», — рассказал военнослужащий группировки войск «Запад» ВС РФ с позывным «Ворчун».

Наблюдая за слаженной работой разных подразделений группировки «Запад», начинаешь понимать тактическую идею командования: здесь ставка делается не только на матерых, обстрелянных волков, но и на гибкий, «клиповый» ум молодых специалистов. Они превращают опасную рутину в квест, добавляя в военное ремесло элементы увлечений гражданской жизни.

То, что меня не перестает удивлять, — это находчивость наших военных. Вот в одной из лабораторий мы нашли такое оборудование. Называется «Гексопод». Сделан он абсолютно с нуля нашими военными. Здесь же микросхемы, то, что называется «мозги». Сейчас эта пилотная версия дорабатывается. И, возможно, вскоре на эти хрупкие лапки будет возложена большая ответственность.

Разработка чертежей заняла чуть больше месяца — кропотливая работа с векторами и нагрузками. Датчики, контроллеры и собственный софт — все это плод бессонных ночей молодых робототехников 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады.

«Он выглядит весьма проходимым. Да, если на него поставить датчики, он будет понимать наклон, соответственно сенсоры можно разные установить», — сказал военнослужащий группировки войск «Запад» ВС РФ с позывным «Грех».

Так детское увлечение моделированием становится флагманом современной тактики. Эксперты уже пророчат, что подобные «Гексоподы» со временем вытеснят саперов с самых опасных участков, став незаменимым устройством для скрытной установки минных заграждений. Впрочем, сегодня работа инженерных войск и так максимально дистанционна.

Статистика неумолима: более 70% вражеской бронетехники на этом участке фронта ликвидируется не тяжелой артиллерией, а именно юркими дронами-камикадзе, проникающими в самые уязвимые места.

Специальная военная операция сегодня — это поединок интеллектов. Вчерашние студенты, еще недавно спорившие о киберспорте, сегодня помогают написать цифровой код для обороны страны. И пусть «Гексопод» пока хрупок, он — предвестник новой эры, где на передовой сражаются не только люди, но и их гениальные изобретения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.