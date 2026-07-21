ФИФА взялась за Аргентину из-за драки в финале ЧМ-2026

ФИФА начала расследование после драки аргентинцев с испанцами

Фото: Reuters/JAMES LANG

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В команде Лионеля Скалони не смогли сдержать эмоций после проигрыша. Обстановка на поле была не менее жаркой, чем во время игры.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) инициировала официальное расследование драки, которая произошла после финального матча чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины. Об этом говорится на официальном сайте организации.

После того, как испанцы в овертайме забили гол аргентинцам, команда Лионеля Скалони набросилась с кулаками на противников.

Защитник сборной Аргентины Науэль Молина ударил в грудь пробегавшего мимо капитана «Фурии Роха» Родри, что спровоцировало перепалку с участием других футболистов.

Подлил масла в огонь и аргентинский хавбек Леандро Паредес, который агрессивно толкнул испанского защитника Эрика Гарсию, а затем схватил его за горло. На помощь партнеру пришел хавбек Гави, однако Паредес повалил того на газон.

На этом страсти не затихли: член тренерского штаба Аргентины Роберто Айяла после финального свистка спорил с испанским полузащитником Дани Ольмо, после чего ударил его по лицу. В ответ защитник Эрик Гарсия оттолкнул аргентинца рукой в грудь.

Как ранее писал 5-tv.ru, 20 июля сборная Испании во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу, обыграв Аргентину со счетом 1:0 в овертайме. Единственный гол на 106-й минуте дополнительного времени забил вингер Ферран Торрес.

Для испанцев этот титул стал вторым после победы в 2010 году. Для сборной Аргентины это седьмой финал в истории и четвертый проигрыш — последний раз команда выигрывала чемпионат в 2022 году.

ЧМ-2026 впервые прошел сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике — с рекордным форматом: 48 команд сыграли 104 матча.

Финал прошел на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке. На последних минутах второго тайма красную карточку получил аргентинец Энцо Фернандес, из-за чего его команда завершала матч в меньшинстве.

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