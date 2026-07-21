«Заставляют действовать быстро»: в России появилась новая мошенническая схема

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Она выглядит особенно убедительно для тех, кто недавно делал ремонт или покупал квартиру.

В России зафиксировали новую волну мошеннических рассылок, которые замаскированы под уведомления от Государственной жилищной инспекции. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

По его словам, злоумышленники отправляют в мессенджеры сообщения, в которых содержатся персональные данные жертвы (ФИО). В тексте говорится о якобы завершенной проверке жилого объекта, выявленных нарушениях при перепланировке и уже вынесенном постановлении.

Для ознакомления с «материалами дела» человеку предлагают перейти по фишинговой ссылке.

«Расчет здесь простой: слова „проверка“, „нарушение“ и „постановление“ должны заставить человека действовать быстро, не обдумывая риски», — пояснил сенатор.

По его словам, такая схема выглядит особенно убедительно для тех, кто недавно делал ремонт или покупал квартиру.

Шейкин отметил, что в подобных сообщениях отсутствует главное: адрес объекта, дата и основание проверки, информация о конкретном нарушении, сведения о должностном лице и порядке обжалования.

Вместо полноценного документа жертве присылают ссылку, которая ведет на поддельный сайт, где просят авторизоваться через Госуслуги, ввести код из СМС, скачать вредоносный файл или оплатить несуществующий штраф либо госпошлину.

Сенатор предупредил, что наличие фамилии получателя и номера постановления не гарантирует подлинности, поскольку эти данные легко взять из баз или просто выдумать ради убедительности.

«Если вам поступило такое сообщение, не нужно открывать ссылку и связываться с отправителем. Проверять информацию следует через официальный сайт жилищной инспекции своего региона, Госуслуги или по телефону, указанному на официальном ресурсе ведомства», — заключил он.

Как ранее писал 5-tv.ru, зачастую мошенники представляются сотрудниками коммунальных служб, чтобы получить доступ в квартиры и похитить деньги или персональные данные граждан. Под угрозой — пожилые люди и пенсионеры.

Если в дверь неожиданно постучали, сначала стоит попросить удостоверение, а затем связаться с организацией по официальному номеру телефона и уточнить, действительно ли по адресу направляли специалиста.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.