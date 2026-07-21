Чит-код «любовь»: Микита Воронов рассказал о новом прочтении сказки про Чудо-Юдо

Фото, видео: 5-tv.ru

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Новый проект НМГ принял участие в VK Fest и обернулся неожиданным социальным экспериментом.

VK Fest 2026 в Москве посетили 85 тысяч человек, и среди множества развлечений, музыки и звездных красных дорожек свое место нашел один из ярких проектов Национальной Медиа Группы (НМГ) — фильм «Чудо-Юдо», который выйдет в прокат 22 октября. Его представил исполнитель главной роли Микита Воронов — он и сыграл знаменитого сказочного героя, но в новом амплуа. Его коллега по съемочной площадке — ни много ни мало народный артист России Сергей Безруков — лично посетить фестиваль не смог, но фигурировал на футболке Воронова в образе мага Черногора.

Современное Чудо-Юдо — персонаж осознанный, стремящийся найти свое место в мире и больше созвучный подросткам и взрослым любителям сказок. В зоне фильма гостей ждал волшебный гардероб, где каждый мог примерить костюмы, сделать селфи и потом распечатать фото на память. Для поклонников мультфильмов, аудитории помладше, были подготовлены стенды «Три кота», «Отель у овечек», «Барбоскины», «Приключения мамонтенка» и другие.

Микита Воронов предложил посетителям VK Fest 2026 поделиться своими детскими воспоминаниями о герое, и соцопрос показал, что авторы фильма не зря решили нарядить его в новые мысли и смыслы. Кто-то вспоминал таинственный Рыба-остров, кто-то и вовсе называл Чудо-Юдо лесным-болотным чудищем, затягивающим странников в хлюпающие темные пучины. Актер же предлагал гостям фестиваля прийти в кино в октябре, увидеть героя и сравнить со своими представлениями о нем.

«Наше Чудо-Юдо вот такое, как я, вот сейчас перед вами стоит. Такое вот существо экзальтированное, метафизическое, которое пришло в этот мир в обличии человека, чтобы понять, каково это, и помочь всем нуждающимся… Он сталкивается со внутренними осмыслениями себя и поиском того, кто же он такой на самом деле. И находит это через чит-код «любовь», — поделился Воронов.

Над проектом «Чудо-Юдо» работала та же команда, что подарила российскому зрителю популярные сказки «Конек-Горбунок», «По щучьему велению» и «Горыныч». Режиссером фильма выступил Серик Бейсеу, продюсерами — Сергей Сельянов, Антон Златопольский и Александр Горохов. В картине — невероятный актерский состав: молодые артисты София Лопунова и Микита Воронов, а также звезды Сергей Безруков, Виктория Исакова, Риналь Мухаметов, Александр Семчев, Сергей Епишев и другие.

Слоган фильма звучит так: «Любовь сильнее сказки». Это история про сильные чувства и поиск себя, которая откликнется в каждом сердце. По-своему она отозвалась и в душе Микиты Воронова.

«В сказке противопоставляется вопрос любви и силы, а лично меня интересует вопрос объединения любви и силы. Как не бояться своей ответственности, своей власти и своей миссии в мире и одновременно с этим не отказываться от любви и от возможности делить эту миссию, этот путь с кем-то вдвоем», — заключил актер.

Ранее 5-tv.ru писал об успехе фильма «Красный шелк», дистрибьютором которого выступил «НМГ Кинопрокат». Российско-китайский ретро-детектив будет представлен в рамках Фестиваля российского кино, который пройдет на острове Маврикий с 17 июля по 23 августа.

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