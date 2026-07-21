«Это безумие»: сын Бритни Спирс опроверг вирусную теорию о «клонировании» матери

Фото: www.globallookpress.com/MJT/AdMedia

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Эта история заставила юношу понять, как легко информация может быть преувеличена и искажена СМИ.

Сын певицы Бритни Спирс, 19-летний Джейден Джеймс Федерлайн, в ходе прямого эфира в социальных сетях резко раскритиковал вирусную теорию о «клонировании» его матери.

Сын Бритни Спирс, 19-летний Джейден Джеймс Федерлайн. © Getty Images/Victor VIRGILE/Contributor

Он удивлен, что видео с вопросом «жива ли Бритни?» набирает миллионы лайков, хотя достаточно просто зайти на личную страницу артистки и самостоятельно в этом убедиться.

«Любой, кто это видит, просто видит это, и, если у этого много лайков, он верит этому. Они даже не проверяют информацию, они просто говорят: «Вау, да, это безумие. Но я верю», — пожаловался юноша, его слова привело издание Just Jared.

Он отметил, что этот случай показал ему, насколько сильно медиа могут преувеличивать или искажать информацию.

Тем не менее, несмотря на все «теории заговора» вокруг Бритни, американские СМИ сообщают об улучшении отношений в семье. В последние месяцы певице удалось восстановить связь с сыновьями — Джейденом и 20-летним Шоном Престоном.

Именно дети сыграли ключевую роль в том, чтобы певица согласилась минувшей весной пройти курс реабилитации.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в апреле 44-летняя Бритни Спирс добровольно начала проходить курс лечения в реабилитационном центре. Поводом для госпитализации послужил арест, когда певицу задержали за вождение автомобиля под воздействием алкоголя и медикаментов.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.