Шоу и политика: ЧМ-2026 стал самым скандальным в истории футбола

Фото, видео: Reuters/Violeta Santos Moura; 5-tv.ru

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ФИФА убрала Трампа с победного фото сборной Испании.

Мадрид встречает победителей. Сборная Испании вернулась домой, и вот что сейчас происходит на улицах столицы.

«Этот день Испания ждала 12 лет, и вот свершилось — автобус со сборной и главным футбольным трофеем планеты движется по улицам Мадрида. Позади сезон триумфальных побед. Впереди — встреча с сотнями тысяч болельщиков, которые пришли сюда сегодня, чтобы разделить со своей командой этот исторический момент», — передает корреспондент «Известий» Михаил Блохин.

Хотя нынешний мундиаль как начался со скандалов, так ими же и закончился. Тотальные обыски команд, запреты на въезд игрокам и судьям, и, конечно, эпатажные выступления Трампа. Чем запомнится этот чемпионат, рассказывает Максим Прихода.

От этой новости не скрыться было и на высоте десяти километров. Впрочем, пассажиры этого испанского лайнера ее ждали, как и миллионы их соотечественников на земле. Там ликуют до сих пор.

Праздновать победу испанцы и им сочувствовавшие начали, как только в дополнительное время в ворота Аргентины залетел первый и единственный за весь финальный матч гол. При этом его автором стал футболист, чье появление на поле восприняли, как знак неизбежного фиаско.

«На поле вышел Ферран Торрес. Сначала я подумал: только не Ферран! А теперь говорю: да здравствует Ферран! Да здравствует победный гол Феррана!» — поделился один из болельщиков.

Победный мяч забил главный аутсайдер команды. После финального свистка прямо на поле завязалась драка, ее устроил аргентинский футболист.

И это далеко не все спорные моменты самого противоречивого финала самого скандального чемпионата в истории футбола. Многие из которых неизбежно связаны с принимающей стороной.

Дональд Трамп явно стремился сиять на этом финале ярче спортсменов. Кубок трогать нельзя никому, кроме тех, кто его завоевал на поле. Но американскому президенту принесли его на трибуну уже в начале матча, а в конце он навязчиво пытался присоединиться к главе ФИФА, когда тот трофей вручал. И не торопился уходить с подиума, где под салютом из конфетти для финального фото должны остаться одни лишь чемпионы.

ФИФА пришлось потом обрезать и ретушировать эти фотографии. И это при том, что мировой футбол не забыл главную выходку Трампа на этом мундиале: просьбу отменить красную карточку для ключевого бомбардира американской сборной, в ФИФА — покорно исполнили.

Некоторых футболистов и арбитров американцы не пустили в страну. И России на этом чемпионате не было исключительно по политическим причинам.

«Политическая составляющая вокруг турнира стала заметной частью происходящего. А еще эти ненужные паузы на воду, шоу в перерыве и многое другое. Возникает вопрос: насколько еще более нелепой может стать ФИФА?» — интересуется футбольный обозреватель Джим Кэмпбелл.

Красивый, честный, полный драмы футбол — такой, каким мы его любим, — уходит вместе с легендами. Иллюстрация тому — фрустрация сидящего в одиночестве на поле Месси. Он официально не объявлял о завершении карьеры, но на 40-м году жизни это более, чем реально. И тренер сборной Аргентины прощается с командой и большим спортом со слезами.

«Это ранит мою душу, простите», — не смог сдержаться главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

Яркой частью этого чемпионата стали мемы. Здесь взошла звезда норвежского викинга Эрлинга Холанда.

«Я беру телефон и постоянно вижу новые мемы. Это слишком смешно», — отметил Холанд.

И народное творчество — свидетельство тому, что, несмотря на всю коммерциализацию и политизацию, болельщики продолжают верить в футбол, и находить те самые чистые эмоции, ради которых все это когда-то и затевалось.

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