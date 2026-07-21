Отцу погибшего на Эльбрусе мальчика грозит срок

Фото, видео: Губский Иван/ТАСС; 5-tv.ru

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Трагедией закончилось восхождение на гору альпиниста и его одиннадцатилетнего сына.

В истории еще одного похода сейчас вынуждены разбираться следователи. Трагедией закончилось восхождение на Эльбрус альпиниста и его одиннадцатилетнего сына. Они сорвались со склона, мальчишка погиб, а вот взрослый получил лишь несколько ссадин и синяков. Многие, кто поднимались на Эльбрус, уверены, что тащить в такой поход ребенка — это просто безумие. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков выяснил детали.

Эльбрус: эвакуация альпиниста, пострадавшего передают медикам, следом с горы спускают тело его одиннадцатилетнего сына. Отец и сын шли в связке. По предварительным данным, ребенок поскользнулся, и обоих унесло вниз примерно на километр. Эти кадры сняты за несколько часов до трагедии.

— «Вот он, подход, повалим туда. Передай привет!»

— «Всем привет!»

Альпинист-любитель потащил сына на вершину по восточному склону Эльбруса, одному из самых сложных для подъема. Его называют диким — никакой инфраструктуры, путь по ледникам, лавовым потокам и осыпным участкам. Такой маршрут не всегда дается даже профессионалам. Здесь зарегистрировано больше всего трагедий.

«Непогода, шквалистый ветер, а также травмы у пострадавшего и сложность маршрута не позволили их эвакуировать со склона вниз. Сегодня с наступлением светлого времени суток, с привлечением коммерческого вертолета спасатели МЧС России эвакуировали их», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Кантемир Беров.

Юридически отец и сын в горах — не организованная туристическая группа, а самостоятельный поход. В таких случаях даже регистрация маршрута в МЧС не является обязательной, но настоятельно рекомендуется. И даже этими рекомендациями, от которых зависела скорость оказания помощи, пострадавший отец погибшего мальчика пренебрег.

«Ходить на Эльбрус не запрещено. Ограничения по возрасту не существует, соответственно, люди имеют право ходить на любые вершины, на любые горки. Альпинизмом не запрещено заниматься с раннего возраста, по крайней мере такого закона не существует. Поэтому это как бы все на ответственности родителей», — пояснил мастер спорта СССР по альпинизму Александр Абрамов.

Запретить альпинисту восхождение с ребенком могла только мать мальчика. Уже у подножья спасатели могут только посоветовать — идти или не идти. Отец, судя по его социальным сетям, был одержим горами и всегда брал с собой сына. Вот кадры, снятые им в прошлом году на западном склоне Эльбруса, — ребенок едва стоит на ногах.

«Возвращаемся с западной вершины, 300 метров ты не дошел до нее», — сетует мужчина, снимая сына.

По последней информации, пострадавший альпинист отказался от госпитализации. Сейчас его допрашивают сотрудники Следственного комитета, проводится проверка.

«Возбуждают уголовные дела в отношении родителей по статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации — это причинение смерти по неосторожности. В виду неосторожных, легкомысленных действий отца наступила смерть ребенка», — указал адвокат Геннадий Кузьмин.

Впрочем, главное наказание альпинист уже понес: сын погиб прямо на его глазах.

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