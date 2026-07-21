Выхода нет: Зеленский загнал себя в тупик отставкой Федорова

Фото, видео: Reuters/Thomas Peter; 5-tv.ru

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Организаторы «картонного майдана» угрожают сделать его бессрочным.

В офисе главаря киевского режима сейчас решают серьезные проблемы. Зеленский в разгар военной кампании лишается поддержки своего Министерства обороны. Между военными вспыхнул конфликт, министр отправлен в отставку, но его требуют обратно, причем любыми способами. В основном, конечно, на митингах и очень странными роликами в сетях.

Похоже, опять решившему показать свой характер Зеленскому придется прогнуться под решение Запада. О генеральской битве в тылу рассказывает корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Который день в Киеве шумят митинги против отставки министра обороны Федорова. Но эти протесты никто и пальцем тронуть не смеет. Хотя, когда Зеленскому надо, у него всегда под рукой и полиция, и ТЦК. А что же в этот раз?

«Западные лидеры стали проявлять к Федорову очень нездоровый интерес. И американское посольство выступает гарантом безопасности тех людей, которые с картонками стоят на улице. Поэтому они живы-здоровы, поэтому их не расстреляли, не забрали ТЦК, не смыли водометами», — пояснил политолог Александр Казаков.

Зеленский многим надоел даже в Европе, где, в отличие от Штатов, на официальном уровне его горячо поддерживают. Но поводок в виде яркого конкурента все равно не помешает.

«У нас сложилось хорошее сотрудничество с министром Федоровым в крайне важный период для оборонной политики как Европейского союза, так и Украины», — заявила спикер Еврокомиссии Паула Пиньо.

«Что будет делать Зеленский? Вернет ли Федорова на должность или попытается выдержать давление?» — задался вопросом британский журналист Люк Хардинг.

Михаил Федоров был последним из могикан команды Зеленского. Постепенно он избавился от всех, с кем пришел во власть восемь лет назад. На Федорове так же клейма негде ставить. Он фигурант дела о мошенничестве: наживался на госзакупках и нелегальных доходах от кол-центров и онлайн-казино. Уже на посту министра обороны окружил себя такими же ворами — в ранге советников, вроде Стерненко. С ним очень удобно решать коррупционные задачи влиятельным людям, таким как олигарх Коломойский или Александр Конотопский — глава Skyfall, производителя дронов. Ему министр обороны Федоров за полгода обеспечил получение всех жирных военных контрактов — только Германия выделила больше 100 миллионов долларов, — тем самым отодвинув от кормушки окружение Зеленского с их компанией-монополистом Fire Point.

«Именно при Федорове Конотопский (Skyfall) получил крупнейшие многомиллиардные контракты. Именно поэтому Конотопский, в частности, с Коломойским, финансирует „картонное движение“. И именно поэтому им мало иметь своего человека на посту министра обороны — им нужен свой человек еще и на должности главнокомандующего», — написала украинский блогер Екатерина Золотарева.

Но с отставкой Федорова все складывается, кажется, не столь гладко, как мог бы предположить Зеленский. Теперь не очень понятно, как выходить из ситуации. Хотел откупиться от митингов хорошей должностью для бывшего соратника — не вышло. Теперь главаря киевского режима прогибают на отставку удобного ему главкома ВСУ. Сырский чувствует новую силу и уже открыто извиняется перед Федоровым.

«Я воспринимал наши отношения как рабочие: с непростыми вопросами, разными позициями. Если я кого-то в чем-то обидел: Михаил Альбертович, извините, я бываю жестким», — отметил Сырский.

Как эта политическая чехарда отразится на фронте, станет ясно в ближайшие месяцы. Но точно не принесет блага людям с картонками, которых так удобно выводить на улицы, чтобы сменить одних воров и марионеток на других. Впрочем, для Украины — ничего нового.

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