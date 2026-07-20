Захарова отметила ложь в словах главы МИД Италии о высылке дипломатов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Она также поинтересовалась, в каком виде преподносят итальянские министры такие новости Джордже Мелони.

Глава МИД Италии Антонио Таяни неправдиво описал обстоятельства высылки двух итальянских дипломатов из России, назвав это безосновательным «актом мести». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она процитировала заявление Таяни, где он указал, что итальянского атташе и его помощника якобы попросили покинуть Москву «без каких-либо оснований», тогда как двух российских дипломатов якобы уличили в шпионской деятельности против Рима.

«Не поняла: так „без каких-либо оснований“ или „акт мести“? Хотя и то и другое неправда. Это ответная мера на действия итальянского правительства», — подчеркнула Захарова.

Она также поинтересовалась, в каком виде преподносят итальянские министры такие новости главе правительства страны Джордже Мелони.

«Мол, хороших итальянских дипломатов плохая Россия просто так домой отправила, а плохих русских Италия за дело выслала», — указала российский политик на абсурдность такой позиции.

Как ранее писал 5-tv.ru, Россия выслала итальянского военного атташе и его помощника. Это решение стало зеркальным ответом на высылку из Италии двух российских военных атташе, о которой глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил 9 июля.

Итальянская сторона обосновала свои действия результатами расследования прокуратуры Рима, в ходе которого российских дипломатов признали причастными к шпионской деятельности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.