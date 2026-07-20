Главная ошибка после сбора клубники может оставить дачников без урожая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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От ухода за кустами в ближайшие недели зависит, сколько плодов они принесут в следующем сезоне.

После завершения сбора клубники в июле уход за растениями продолжается, поскольку именно в этот период закладывается будущий урожай. Издание URA.RU рассказало, как правильная подготовка кустов помогает им восстановиться после плодоношения и пережить зиму.

После уборки ягод клубника активно развивает корни, наращивает новые листья и формирует цветочные почки для следующего сезона. Поэтому растениям особенно нужны фосфор и калий, которые укрепляют корневую систему и повышают зимостойкость. Для подкормки подходят как минеральные удобрения, так и органические — перепревший компост, перегной и древесная зола. При этом специалисты напоминают, что золу нельзя смешивать с азотными удобрениями или свежим навозом.

Не менее важна и санитарная обрезка. После плодоношения рекомендуется удалить сухие, старые и поврежденные листья, а также засохшие цветоносы. Полностью скашивать здоровую листву не следует, поскольку именно она обеспечивает растение питательными веществами перед зимой. Работы лучше выполнять секатором или садовыми ножницами, чтобы не повредить сердцевину куста.

Если размножение клубники не планируется, лишние усы советуют регулярно срезать. Для получения посадочного материала оставляют только самые сильные первые розетки на здоровых кустах, остальные побеги удаляют.

После ухода специалисты рекомендуют обновить слой мульчи. Для этого используют солому, подсушенную траву без семян, перепревшие опилки, компост или хвою. Такой слой помогает удерживать влагу, сдерживает рост сорняков и постепенно улучшает качество почвы.

Также после сбора урожая стоит осмотреть кусты на наличие болезней и вредителей. При обнаружении признаков грибковых заболеваний необходимо воспользоваться специальными препаратами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после сильных дождей дачникам рекомендуют рыхлить почву, проводить подкормку и проветривать теплицы, а обрезку растений и обработку от вредителей лучше перенести на сухую погоду. Так как правильный уход после осадков помогает сохранить урожай и снизить риск развития болезней.

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