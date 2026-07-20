Мирный житель погиб в результате удара ВСУ по автомойке в Белгороде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Еще десять человек получили ранения.

В Белгороде в результате удара ВСУ по автомойке погиб один мужчина, еще десять человек получили ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в канале мессенджера МАКС.

«Один мужчина погиб от полученных ранений на месте. Десять мужчин получили различные ранения», — отметил Шуваев.

По его словам, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их доставляют в городскую больницу № 2, где окажут всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, повреждения получили фасады и остекление соседних зданий, три автобуса, 20 грузовых и восемь легковых автомобилей.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2022 года. Киев применяет как беспилотники, так и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки украинских беспилотников на Подмосковье пострадали десять человек, включая одного ребенка. Наибольшее число раненых — в Домодедове, там было госпитализировано шесть человек, в том числе трое граждан Китая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС