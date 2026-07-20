«Мне лень»: Ханга о мстительности и желании насолить обидчику

Елена Ханга: поставить на место и насолить — это не одно и то же

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Лучше достойно дать отпор в моменте, чем потом долго вынашивать злость и выдумывать козни, считает телезвезда.

Телеведущая Елена Ханга рассказала о том, как справляется с желанием насолить обидчикам и сохраняет внутреннее спокойствие. По ее мнению, лучше дать отпор в моменте, чем потом долго обдумывать и планировать месть. Об этом Елена Ханга рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере сериала «Холод».

Елена Ханга отметила, что способы справляться с обидой у всех разные — кто-то обращается к религии, кто-то занимается домашними делами. При этом она подчеркнула, что от мстительности пользы нет, а она сама предпочитает не тратить силы на вынашивание злости внутри.

«Поставить на место и насолить — это не одно и то же. Поставить на место — ты тут же ответил. А вот насолить — это потом сидеть и это обдумывать. Мне лень», — рассказала телеведущая Елена Ханга.

Телезвезда добавила, что важно решать конфликты в момент их возникновения, не позволяя эмоциям накапливаться и разрушать внутреннее состояние.

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