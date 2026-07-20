«У меня мгновенная»: Меньщиков о мстительности

Степан Меньщиков: я человек эмоциональный, и у меня месть мгновенная

Фото, видео: Сергей Виноградов/ТАСС; 5-tv.ru

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Выпускник «Дома-2» знает, как экологично прожить злость и ненависть, но из-за своей эмоциональности редко успевает это сделать.

Шоумен Степан Меньщиков рассказал о своем подходе к мстительности и эмоциональным реакциям. По его мнению, негативную энергию лучше направлять на развитие себя, а не разрушение или месть другим. Об этом Степан Меньщиков рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Холод».

Меньщиков признался, что по своей природе эмоционален, и у него желание отомстить возникает мгновенно. Тем не менее, он считает важным контролировать свои реакции и использовать энергию негативных эмоций продуктивно.

«Я человек эмоциональный, и у меня месть мгновенная. Сразу же прилетит ответка. Но нужно эту энергию аккуратно направлять в развитие свое, прокачивать навыки, становиться лучше», — рассказал шоумен.

По словам артиста, многие совершают типичные ошибки, используя злость на разрушение: царапают машины, портят имущество или устраивают сцены ревности. Меньщиков считает такой подход бессмысленным, а вместо этого рекомендует вложить эмоции в саморазвитие.

«Эмоции, особенно после предательства или расставания, нормально переживать. Но если их направить на себя — учебу, навыки, личное развитие, на здоровье, на хобби — тогда это работает на созидание, а не разрушение», — отметил он.

Шоумен привел пример из мировой культуры, когда негативное высказывание обернулось созидательным действием: «Когда Эминем что-то позволил себе в адрес Майкла Джексона, как Майкл Джексон отомстил? Он купил его лейбл».

Степан Меньщиков подчеркнул, что контролируемая работа с эмоциями помогает не только избежать деструктивного поведения, но и превращает негатив в инструмент личного роста.

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