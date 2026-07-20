«Подана жалоба»: защита Митрошиной оспорила вынесенный судом приговор

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Елисей Гуров

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Блогеру дали три года условно по делу об отмывании денег.

Защита блогера Александры Митрошиной обжаловала приговор, по которому ей назначили три года условно по делу об отмывании 127 миллионов рублей. Об этом 5-tv.ru сообщил ее адвокат Михаил Мушаилов.

«На приговор подана краткая жалоба. Решение о направлении полной и мотивированной жалобы будет принято после получения приговора», — заявил защитник.

Ранее с вынесенным решением не согласилась прокуратура. Гособвинение подало апелляционное представление, поскольку настаивало на назначении Митрошиной реального срока лишения свободы.

Блогера задержали в марте прошлого года в Сочи после прилета из Дубая. По версии следствия, имея задолженность перед налоговой, она приобрела элитную квартиру в центре Москвы, чтобы легализовать денежные средства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после освобождения блогер Елена Блиновская, вероятнее всего, первое время будет жить в квартире родителей в Москве. При этом у семьи может оставаться и другая недвижимость, в том числе квартира в жилом комплексе «ЗИЛАРТ», которая также рассматривается как возможное место проживания блогера.

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