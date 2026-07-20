«Ответная мера»: Захарова объяснила высылку из России итальянского атташе

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Покинуть страну также придется помощнику дипломата.

В ответ на действия Италии Москва высылает итальянского военного атташе и его помощника. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Да, это ответная мера», — подчеркнула дипломат.

Решение Москвы стало ответом на высылку из Италии двух российских военных атташе, о которой 9 июля сообщил глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни. По его словам, российские дипломаты были признаны причастными к шпионской деятельности в ходе расследования прокуратуры Рима.

В ответ на это российское дипведомство заявило о необходимости принять зеркальные меры.

Кроме того, посол России в Риме Алексей Парамонов указывал, что генеральный секретарь МИД Италии Риккардо Гуарилья просто стремится ограничить влияние России, однако полностью нейтрализовать работу российского посольства невозможно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Европейский союз (ЕС) не смог согласовать 21-й пакет антироссийских санкций. Как минимум шесть стран выступили против документа в представленном виде, опасаясь негативных последствий для собственных отраслей.

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