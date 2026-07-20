Журналистка США поблагодарила Путина и врачей за спасение ее телохранителя

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

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Во время визита в Россию у мужчины случился инсульт, но местные специалисты пришли на помощь.

Американская журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила россиян, президента страны Владимира Путина и врачей за спасение жизни ее телохранителя. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо журналистки.

«Чудесным образом в результате этой операции был не только удален тромб, угрожавший жизни пациента, но и основательно улучшилось общее состояние его здоровья. Этот триумф медицины никто из нас никогда не забудет», — заявила Оуэнс.

Тяжелый инсульт произошел у телохранителя журналистки во время ее недавнего визита в Россию. Местные специалисты провели операцию на головном мозге и удалили тромб, который представлял угрозу для жизни мужчины.

Оуэнс рассказала, что после вмешательства у ее телохранителя исчезли хронические проблемы, которые беспокоили его на протяжении многих лет. Кроме того, по словам журналистки, у мужчины улучшились зрение и слух.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин пошутил о том, что журналистки индийского телеканала India Today следили за ним несколько дней. Президент отметил, что, наблюдая за его графиком работы трое суток, представители прессы больше напоминали сотрудников спецслужб.

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