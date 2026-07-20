«Ларри любит завтракать в 9 утра»: Стармер передал Бернему основные указания в работе

Фото: www.globallookpress.com/Martyn Wheatley / i-Images

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Главный мышелов живет в резиденции британских правителей с 2011 года.

Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер передал новому главе правительства Энди Бернему основные указания в работе — расписание приемов пищи кота Ларри, который живет в резиденции британских правителей вот уже 15 лет.

«Ларри любит завтракать в 9 утра, поздний завтрак у него в 10^30, а обедает он — в полдень, а между ними не отказывается от множества перекусов. Все остальное в этой работе — сущие пустяки», — говорится в аккаунте кота Ларри в социальной сети Х.

К этому шуточному посту также прикреплена фотография, на которой запечатлены Стармен и Бермен. На ней бывший премьер с серьезным выражением лица что-то говорит своему преемнику.

Взятый из приюта кот Ларри начал жить в резиденции британских правителей в 2011 году. Брать мышелова на «службу» к премьер-министру — давняя традиция. Ей более 500 лет. С 1929 года коты имеют официальный статус и даже получают жалование в размере 100 фунтов (больше десяти тысяч рублей. — Прим.ред.).

Ранее пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.

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