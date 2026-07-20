Российская армия нанесла удары по портовой инфраструктуре Украины

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Для атак применялись ударные беспилотники.

Российские войска нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины и судам, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны заявили, что в порту «Одесса» ударными беспилотниками были поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.

Кроме того, в порту «Черноморск» Одесской области Вооруженные силы (ВС) России ударили по объектам инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

Также, по данным ведомства, на переходе морем в 31, 38 и 50 километрах южнее населенного пункта Затока были поражены два судна типа «балкер» и сухогруз, которые осуществляли доставку грузов для ВСУ в порт «Черноморск».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные атаковали логистический центр, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

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