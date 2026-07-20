В Подмосковье назвали самые необычные имена для новорожденных

В Подмосковье родились дети с именами Мерседес и Залотой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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В Московской области с начала 2026 году родилось больше мальчиков, чем девочек.

С начала 2026 года в Подмосковье появилось на свет появилось больше мальчиков, чем девочек. Среди редких и самых необычных имен, которые дали детям, — Золотой, Гектор, Спиридон и Мерседес. Об этом сообщило Министерство социального развития Московской области.

«Среди новорожденных мужского пола лидируют имена Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей», — сказал глава министерства Минсоцразвития МО Андрей Кирбхин, слова которого процитировала пресс-служба ведомства.

Среди редких мужских имен, кроме Золотого, Гектора и Спиридона, встречались также Евсений и даже Никодим.

Андрей Кирбхин добавил, что в Подмосковье с начала 2026 года девочек родилось немного меньше. Однако их имена ничуть не разнообразнее. В топе, как и в прежние годы, классические древнерусские имена. Популярностью пользовались, например, Матрена, Агафья и Февронья. А вот среди необычных можно выделить следующие: Мерседес, Александрита и Наоми.

В министерстве добавили, что в большинстве случаев ребенку выбирали имя до рождения, а регистрацию оформляли сразу в медицинском учреждении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что имя Мухаммед стало самым популярным среди новорожденных в Англии и Уэльсе.

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