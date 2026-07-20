Умер легенда английского футбола Кевин Киган

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Двукратный обладатель «Золотого мяча» несколько месяцев боролся с тяжелым заболеванием.

Бывший футболист и экс-главный тренер сборной Англии Кевин Киган умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщила его семья, слова близких привело издание Sky News.

В заявлении родственников говорится, что в последние минуты жизни Киган находился рядом с женой и дочерьми. Они также поблагодарили врачей, которые занимались его лечением, и попросили уважать право семьи на частную жизнь в этот непростой период.

В начале 2026 года стало известно, что Киган был госпитализирован из-за сохранявшихся болей в области живота. После обследования медики диагностировали у него онкологическое заболевание.

В мае бывший футболист впервые появился на публике после постановки диагноза. Тогда он рассказывал, что лечение дает положительный результат. Киган также с юмором вспоминал разговор с врачом, который оказался болельщиком «Ливерпуля».

Кевин Киган считается одной из главных звезд английского футбола XX века. За игровую карьеру он провел почти 750 матчей на клубном уровне, четыре раза становился чемпионом Англии в составе «Ливерпуля», а в 1978 и 1979 годах, выступая за немецкий «Гамбург», дважды подряд завоевал «Золотой мяч».

После завершения карьеры игрока Киган работал тренером и в разные годы возглавлял сборную Англии.

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