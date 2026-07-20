Стало известно, куда отправится Блиновская после выхода на свободу

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Блогер сейчас сидит в тюрьме по делу об отмывании денег и незаконном обороте средств.

Блогер Елена Блиновская после освобождения из колонии, вероятнее всего, первое время будет жить по адресу своей регистрации — в квартире родителей в Москве. Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении 5-tv.ru.

Речь идет о квартире на улице Шаболовке площадью 36,4 квадратных метра. При этом источник, знакомый с материалами дела, сообщил, что у семьи Блиновских могут оставаться другие объекты недвижимости, которые не вошли в список арестованного или реализуемого имущества.

В материалах дела упоминаются два машино-места в жилом комплексе «ЗИЛАРТ». По словам собеседника, их наличие может указывать на то, что у семьи есть там и квартира. Она также может стать местом проживания Блиновской после освобождения, поскольку квартира родителей достаточно тесная для всей семьи блогера.

Елена Блиновская в 2025 году получила срок по делу об отмывании денег и незаконном обороте средств. Изначально суд назначил ей пять лет колонии общего режима, однако позже срок был сокращен до четырех с половиной лет. Также суд взыскал в пользу государства арестованное имущество и удовлетворил иск прокуратуры на сумму 587 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Блиновская смогла привыкнуть к новой работе в исправительном учреждении. Ее отец Олег Останин рассказал, что дочь работает швеей в колонии.

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