Унесло сильным ветром: на Ладоге в шторм пропали люди

Фото, видео: 5-tv.ru

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В компании из 12 туристов-экстремалов были дети.

Масштабная спасательная операция идет в эти минуты в Ленинградской области. Там ищут двоих туристов, пропавших в шторм на Ладоге, 12 человек из группы — уже в безопасности, включая детей. Компания сплавлялась по реке Тихой, но сильный ветер вынес экстремалов в сторону большой воды. Корреспондент «Известий» Николай Кугук нашел тех, кто делает на таких туристах без подготовки целый бизнес.

На полном ходу сотрудники МЧС пробираются через волны и ветер. В таких условиях ищут пропавших туристов. Компания друзей с детьми и без специальной подготовки отправилась на отдых из Приозерска. Небольшое путешествие казалось поначалу веселым и безопасным.

Маршрут туристов проходил по реке Тихой. Но оправдывает свое название она лишь на первых километрах. Дальше течение ускоряется, русло сужается, а из воды выступают крупные валуны как на этом участке. И тут становится понятно, безопасно преодолеть это место без подготовки — практически невозможно.

Опасность поджидала туристов и в конечной точке маршрута — у выхода в Ладожское озеро. Именно там, по предварительной информации, группа и столкнулась с ухудшением погоды. Это подтвердили местные рыбаки.

— Вода низкая, камней много, можно налететь. Да и Ладога — озеро неспокойное.

В месте, где река впадает в Ладожское озеро, сразу видно, как здесь быстро меняется обстановка: чувствуется, как в считанные минуты поднялся ветер, течение заметно усилилось, а на воде появились волны.

Сплавы по реке Тихая довольно популярны среди туристов, и байдарки можно взять напрокат. Так и сделала группа, которая пропала накануне.

«Стандартный маршрут. Они выходят по реке, ждут спокойненько. У меня человек сказал, что они до Ладоги дошли, остановились, на привале потом еще прошли, тоже опять остановились. То есть они смотрели прогноз, решили все равно пойти. Мы не отслеживаем это», — рассказала представитель компании-прокатчика Зоя Бунзя.

Съемочной группе удалось связаться с одним из спасенных участников похода. Это он сумел дозвониться до спасателей.

«Я сейчас не в том психологическом состоянии, чтобы давать какие-то комментарии. Есть официальные службы — обратитесь к ним, они вам все расскажут», — сказал участник похода Андрей Кравцов.

Теперь обстоятельства происшествия выясняют надзорные органы. Транспортная прокуратура начала проверку. А спасатели МЧС продолжают поиски двух человек, чья судьба уже сутки остается неизвестной.

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