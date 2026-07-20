«Мешают голоса»: участница «Дома-2» объяснила, зачем гуляла голой по Москве

Фото: Instagram*/bragina_anastasiaa

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Блогерша решила проверить себя на прочность необычным способом.

Бывшая участница телевизионного проекта «Дом-2» Анастасия Брагина была задержана сотрудниками полиции после публичной прогулки без одежды по улицам Москвы.

Инцидент произошел в июле 2026 года — 22-летняя девушка в полностью обнаженном виде посетила не только общественные пространства города, но и зашла в местный супермаркет за покупками.

Свои действия Брагина зафиксировала на видео и опубликовала в персональном блоге, объяснив поступок желанием побороть внутренние барьеры и выйти за рамки общественных ограничений.

По словам девушки, в состоянии наготы она чувствует себя так же естественно, как и в привычной одежде, а единственным дискомфортом для нее являются осуждающие мнения окружающих.

«Я ощущаю себя голой точно так же, как и в одежде. Единственное, что мне мешает, — это голоса других людей. Это для меня рост конкретный. Все у меня получилось! Боже, Настя, ты такая молодец! Ты просто красотка, да, ты вышла из этого ограничения!» — восторженно заявляла Брагина в своем блоге.

Тем временем пользователи социальных сетей отреагировали на произошедшее крайне негативно, предположив, что девушке требуется квалифицированная психиатрическая помощь.

Многие комментаторы выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья и призвали близких вмешаться в ситуацию, назвав увиденное «мраком» и «безумием», которое недопустимо демонстрировать в публичном пространстве.

Ситуация привлекла внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая сообщила о многочисленных жалобах от родителей и подростков.

На текущий момент поданы соответствующие обращения в Следственный комитет и МВД России. Мизулина обвинила блогершу в распространении запрещенного контента среди несовершеннолетних и пропаганде девиантного поведения.

«Мы обратились в правоохранительные органы в связи с развратными действиями треш-блогера в отношении несовершеннолетних и распространением порнографии в соцсетях. Все материалы зафиксированы. Свидетелей много. Будем добиваться возбуждения уголовного дела», — заявила Мизулина. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту инцидента.

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