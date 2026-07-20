Ставка не сыграла: болельщик лишился почти 800 тысяч долларов на матче ЧМ-2026

Болельщик лишился почти 800 тысяч долларов на матче за третье место на ЧМ-2026

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Неожиданный исход обернулся для игрока огромными финансовыми потерями.

Любитель футбола потерял почти 800 тысяч долларов после неудачной ставки на матч за третье место чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил портал Betonmobile.

По данным издания, игрок поставил 787,3 тысяч долларов на то, что сборная Англии не сможет победить Францию в основное время. В случае успеха он рассчитывал получить выплату в размере 1,027 миллиона долларов.

Однако прогноз не оправдался. Английская команда оказалась сильнее и завершила встречу победой со счетом 6:4, из-за чего ставка оказалась проигрышной. Этот успех стал историческим для сборной Англии — команда впервые завоевала бронзовые медали чемпионата мира.

Ранее футболисты сборной Аргентины публично выразили поддержку капитану команды Лионелю Месси после поражения в финале чемпионата мира 2026 года. В решающем матче турнира аргентинцы уступили сборной Испании со счетом 0:1 в дополнительное время. Таким образом, команда не смогла защитить чемпионский титул, который завоевала на мировом первенстве в Катаре в 2022 году.

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