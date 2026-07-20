Топливо из водорослей: российские ученые нашли замену дизелю

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Новая разработка может сделать производство горючего более экологичным и снизить зависимость от традиционного сырья.

Ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта предложили использовать микроводоросли Scenedesmus для производства моторного топлива. О перспективной разработке РИА Новости рассказала заведующая лабораторией микробиологии и биотехнологий, научный руководитель программы аспирантуры «Биотехнология» Любовь Дышлюк.

Исследователь отметила, что микроводоросли обладают рядом преимуществ перед традиционным сырьем для получения биотоплива.

«Преимущества микроводорослей заключаются в высокой эффективности фотосинтеза, значительном содержании липидов, а также в простоте выращивания и отсутствии необходимости больших пахотных площадей», — сообщила исследователь.

По словам Дышлюк, выращивать такие микроводоросли можно как в закрытых установках, включая лабораторные комплексы, так и в открытых водоемах в естественных условиях.

Она также обратила внимание, что подобные технологии уже активно применяются за рубежом. В частности, в странах Азии и Австралии работают предприятия, где микроводоросли культивируют в специальных бассейнах и даже целых лагунах.

Ученый пояснила, что в результате переработки получают биодизель — экологически чистое, нетоксичное и биоразлагаемое топливо. По ее словам, его уже используют для заправки транспорта в Германии, Италии и Малайзии.

Дышлюк добавила, что, согласно прогнозам мировых аналитиков, к 2030 году биодизель сможет заменить до 7% мирового объема потребления ископаемого топлива.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.