При ударе беспилотника по автобусу в городе Шебекино погибли пять человек

Фото: Telegram/Оперштаб Белгородской области/operativno31

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Всего пострадали 23 человека, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Пять человек погибли, еще 23 получили ранения в результате удара беспилотника по пассажирскому автобусу в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

«Сегодня в городе Шебекино беспилотник неонацистских киевских террористов целенаправленно и цинично ударил по пассажирскому автобусу», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, среди погибших — четыре женщины и мальчик. Все они скончались от полученных травм. Личности погибших устанавливаются.

По словам главы региона, медицинскую помощь оказывают всем пострадавшим в Шебекинской районной больнице. Среди раненых находится 17-летний подросток. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое. После стабилизации их планируют перевести в медицинские учреждения Белгорода для дальнейшего лечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки украинских беспилотников на Московскую область пострадали десять человек, включая одного ребенка. Об этом уточнил губернатор региона Андрей Воробьев в своем официальном канале.

Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Домодедове, где за медицинской помощью обратились семь человек. Шестеро из них были госпитализированы, в том числе трое граждан Китая. Один пострадавший отказался от госпитализации. Среди раненых — 74-летний мужчина с множественными осколочными ранениями, которого в ближайшее время переведут в один из московских медицинских центров.

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