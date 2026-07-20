Народный фронт начал прием заявок на премию «Все для России: сообщества»

Фото, видео: Пресс-служба «Народный фронт»; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В этом году принять участие могут не только жители РФ, но и организации дружественных государств.

Народный фронт и всероссийское движение «Вдохновители» объявили о старте приема заявок на Международную премию «Все для России: сообщества» в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.

«Стартовала заявочная кампания. Приглашаем лидеров сообществ принимать активное участие, рассказывать о своих сообществах, чтобы делать нашу жизнь, жизнь в России, более комфортной, более устойчивой, более интересной», — сказала статс-секретарь и заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Евгения Калачева.

Премия направлена на поддержку лидеров и активных участников сообществ, которые вносят вклад в социально значимые изменения в стране. В этом году конкурс пройдет во второй раз и впервые в международном формате, что позволит участвовать представителям не только из России, но и других стран.

«Мы расширили географию премии. Заявку на участие смогут подать не только россияне, но и сообщества из наших дружественных государств», — отметила Евгения Калачева.

Председатель движения «Вдохновители» Михаил Палей подчеркнул, что премия не только признает заслуги участников, но и позволяет обмениваться практиками, демонстрировать форматы развития сообществ и укреплять партнерские связи между странами.

Прием заявок продлится до 7 сентября. Отбор участников пройдет в несколько этапов: модерация, заполнение расширенных анкет, экспертная оценка, собеседования с финалистами и утверждение победителей организационным комитетом.

Торжественная церемония награждения состоится в ноябре 2026 года, точная дата будет объявлена дополнительно.

Конкурсный отбор проводится по 18 номинациям, включая «Народные полки», «Волонтерские сообщества», «Медицинские сообщества», «Предпринимательские сообщества», «Молодежные сообщества», «Женские сообщества», а также впервые введена международная номинация «Зарубежные сообщества».

Подать заявку можно на сайте Народного фронта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выступил на форуме Народного фронта «Все для Победы! Все для России!». Во время своей речи глава государства отметил важность обратной связи с гражданами и заявил, что на контроле у организации находятся 552 поручения, данные по итогам прямой линии с главой государства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС