Возрастной режим: сотрудники МВД накрыли детскую порно-студию в Пермском крае
Силовики накрыли детскую порно-студию в Пермском крае
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Доход организаторы получали в криптовалюте.
Сотрудники МВД, Следственного комитета и Росгвардии пресекли в Пермском крае деятельность преступной группы, которая изготавливала порнографические материалы с участием несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
По данным следствия, фигуранты арендовали квартиры в Чайковском, закупили съемочное оборудование и реквизит. Жертв — школьников от 12 до 16 лет — искали через интернет, предлагая за участие в съемках до восьми тысяч рублей. Всего в незаконную деятельность было вовлечено десять девочек и один мальчик.
Готовые материалы организатор размещал на закрытых зарубежных онлайн-площадках. Оплата от куратора — уроженца Челябинска — поступала в криптовалюте, которую затем сообщники конвертировали в рубли. Челябинца впоследствии задержали сотрудники Интерпола за пределами России, сейчас он ожидает экстрадиции.
Противоправная деятельность велась с мая 2024 по июль 2025 года. В ходе обысков следователи изъяли компьютеры, средства связи и съемочный реквизит.
Трое обвиняемых находятся под стражей, одна из фигуранток заключила досудебное соглашение, ее дело выделено в отдельное производство. Уголовные дела в отношении еще троих участников преступной группы направлены в суд для рассмотрения по существу.
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