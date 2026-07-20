Путин подписал указ об установлении Дня хоккея

Фото: © РИА Новости/Академия "Красная машина Юниор"

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Праздник будет отмечаться 22 декабря.

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея, который будет ежегодно отмечаться 22 декабря. Соответствующий документ 20 июля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу главы государства, новый праздник вводится в целях популяризации и дальнейшего развития хоккея в России. Документ уже вступил в силу со дня его подписания.

«Установить День хоккея и отмечать его 22 декабря. <...> Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в опубликованном документе.

Ожидается, что новая памятная дата станет дополнительной возможностью для проведения спортивных мероприятий и популяризации хоккея среди жителей страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил: Владимир Путин продолжает регулярно играть в хоккей. Таким образом он прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, который рассказал, что недавно выходил с главой государства на лед в составе одной команды.

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