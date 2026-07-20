Десятилетний мальчик погиб от удара током при мытье квадроцикла

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ребенок пользовался автоматической мойкой.

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели десятилетнего мальчика от поражения электрическим током. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Трагедия произошла вечером 19 июля в деревне Минино. Ребенок мыл квадроцикл во дворе собственного дома на улице Полевой, используя автоматическую мойку. Оборудование было подсоединено к электрической сети с помощью самодельного удлинителя. Когда начался дождь, мальчик попытался отключить устройство и вытащить вилку, однако в этот момент его ударило током.

Несмотря на то, что прибывшие медики провели комплекс реанимационных мероприятий, спасти ребенка не удалось, и он скончался на месте происшествия.

В следственном комитете уточнили, что семья погибшего на профилактическом учете не состоит. По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подросток погиб во время празднования победы сборной Испании на ЧМ-2026.

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