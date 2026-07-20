«Безрассудство»: что грозит отцу погибшего в горах 11-летнего мальчика

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Сейчас мужчина в больнице со множественными травмами — оттуда он рискует сразу отправиться на скамью подсудимых.

На Эльбрусе сегодня завершили операцию по спуску травмированного альпиниста и его погибшего сына. Трагедия произошла на самом сложном и опасном склоне. Свой маршрут участники восхождения не регистрировали в МЧС. Вероятно, потому, что мальчику было всего 11 лет и идти в горы ему бы не разрешили. Историю, которая, судя по всему, теперь не закончится одной гибелью ребенка, расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

В воздухе — вертолет спасателей. Внизу уже ждут врачи. Пострадавшего осторожно передают медикам. Он жив. Множественные переломы. Следом с горы спускают тело его одиннадцатилетнего сына.

Эти кадры сняты за несколько часов до трагедии в перевалочном лагере. На видео Платон еще улыбается в камеру.

Вместе с отцом они собирались покорить восточную вершину Эльбруса — свыше 5,5 тысяч метров сложнейшего рельефа. На высоте четырех тысяч страховочный трос, соединявший отца с сыном, оборвался. Обоих унесло вниз примерно на километр.

«Поздним вечером спасателям удалось найти пострадавшего и погибшего. Непогода, шквалистый ветер не позволили их эвакуировать со склона вниз. Сегодня эвакуированы», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

Судя по социальным сетям Романа, он был буквально одержим горами и везде брал с собой мальчика. Вот кадры, снятые отцом в прошлом году на западной вершине Эльбруса — ребенок едва стоит на ногах и даже говорит с трудом.

«Возвращаемся, вершинка не взята, западная вершина. 300 метров ты не дошел до нее», — говорит на видео отец.

В этот раз целью стал еще более сложный маршрут, который дается даже не всем профессиональным альпинистам.

«Пацан 11-летний никак не мог идти на восхождение выше первой категории трудности. Это уже само по себе безрассудство», — сказал альпинист Александр Одинцов.

Официальный возрастной порог для восхождения на Эльбрус — 14 лет, и на это есть серьезные причины.

«Подросток и ребенок не может находиться безвредно на высотах, потому что влияние пониженного парциального давления кислорода на растущий организм крайне негативно. Поэтому, собственно, в том числе из-за гипоксических ограничений детям противопоказано находиться на такой высоте, тем более в таком возрасте», — сказал исполнительный директор Ассоциации горных гидов Денис Семавский.

Возможно, поэтому Роман и не стал регистрировать маршрут в МЧС. У спасателей почти не было шансов пресечь рискованную авантюру и оперативно оказать помощь. Не исключено, что вместо заветной вершины альпинист-любитель окажется на скамье подсудимых, как только выйдет из больницы.

Знакомые семьи, услышав шокирующую новость, признались, что давно опасались чего-то подобного.

«Хотел горы ему показать, это ж надо быть таким дебилом. Он давно его таскал за собой, это настолько безрассудно, я еще матери его говорила», — говорит соседка.

«Здесь будет причинение смерти по неосторожности, то есть фактически отец будет привлечен к уголовной ответственности по 109-й статье Уголовного кодекса, и там предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы», — сказал адвокат Максим Блинов.

Впрочем, главное наказание он уже понес: мальчик погиб прямо на глазах отца.

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