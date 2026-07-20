Группа крови определяет? Кого комары кусают чаще всего

Фото: © РИА Новости/Ульяна Соловьева

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Оказывается, кровососущих насекомых привлекают конкретные сигналы нашего тела.

Летом многие замечают странную закономерность: одних людей комары атакуют, других — почти не трогают. Ученые считают, что примерно пятая часть населения планеты особенно привлекательна для этих насекомых. Причем такая особенность может быть не просто неприятностью — комары способны переносить опасные инфекции, включая малярию и лихорадку денге.

Главный ориентир для комаров — не только кровь, но и целый набор признаков, по которым они находят человека. Всего на планете существует более трех с половиной тысяч видов этих насекомых. Большинство питаются растительным нектаром, однако самкам для размножения необходима свежая кровь.

Сначала дыхание, потом запах

При поиске жертвы комары в первую очередь реагируют на углекислый газ, который человек выделяет при дыхании. Насекомые способны уловить этот сигнал на расстоянии до нескольких десятков метров и, как только это происходит, они начинают приближаться к источнику. В процессе охоты они ориентируются на запах кожи, вещества, выделяемые бактериями, а ближе к цели уже учитывают движение, внешний вид и тепло тела.

Именно поэтому некоторые люди становятся для комаров более заметными. На привлекательность могут влиять размер тела, температура кожи, особенности запаха и даже одежда.

Чем больше — тем заметнее

Одним из факторов считается количество углекислого газа. Крупные люди выделяют его больше, поэтому могут чаще привлекать насекомых. По этой же причине взрослые нередко становятся более желанной целью, чем дети, хотя у ребенка укусы обычно сильнее заметны из-за особенностей реакции организма.

Еще один важный показатель — температура тела. Люди после физических нагрузок, во время болезни или после перегрева на солнце выделяют больше тепла, что помогает комарам быстрее их обнаружить.

Запах решает многое

Большую роль играет и естественный запах кожи. Исследования показывают, что генетические особенности могут значительно влиять на то, насколько человек привлекателен для комаров. Кроме того, значение имеет микробиом кожи — миллиарды микроорганизмов, которые участвуют в формировании индивидуального запаха.

Некоторые бактерии производят вещества, способные заинтересовать насекомых. При этом ученые предполагают, что более разнообразный состав микрофлоры может, наоборот, сделать запах менее понятным для комаров.

Как стать менее интересным

Снизить привлекательность для насекомых можно с помощью простых мер: чаще менять одежду, принимать душ после жары и использовать средства без сильных ароматизаторов. Насекомых также могут заинтересовать цветочные запахи, поскольку они привыкли искать растения по запаху нектара.

На поведение комаров влияет и цвет одежды. Эксперименты показали, что насекомые чаще реагируют на красные, оранжевые и черные оттенки, а также на контрастные рисунки. При этом зеленый, синий, фиолетовый и белый цвета могут быть менее заметны для них.

Еще один фактор — алкоголь. Некоторые исследования показали, что после употребления пива человек может стать привлекательнее для комаров. А вот чеснок и витаминные добавки, вопреки распространенному мнению, не доказали способности отпугивать насекомых.

А как же группа крови?

Популярный миф о том, что комары выбирают людей по группе крови, пока не получил однозначного подтверждения. Отдельные работы указывают на возможное предпочтение первой группы крови, однако другие исследования такой связи не обнаружили.

Полностью избежать укусов невозможно, но уменьшить риск помогают несколько способов. Специалисты советуют ограничивать пребывание на улице в периоды максимальной активности комаров — на рассвете и в сумерках, использовать москитные сетки, закрытую одежду и проверенные репелленты.

Наиболее изученными средствами защиты от насекомых считаются препараты на основе ДЭТА, пикаридина и перметрина. Использовать их необходимо строго по инструкции, особенно когда речь идет о детях.

Растительные средства и эфирные масла также могут применяться против комаров, однако их эффективность часто ниже, а неправильное нанесение способно вызвать раздражение кожи. Поэтому для надежной защиты специалисты рекомендуют отдавать предпочтение проверенным репеллентам.

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