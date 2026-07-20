Подросток погиб во время празднования победы сборной Испании на ЧМ-2026

Фото: www.globallookpress.com/RocÃƒÂ­O Ruz

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В знак траура мэрия города, где произошла трагедия, на три дня приспустит флаги.

Подросток погиб во время празднования победы сборной Испании на чемпионате мира по футболу (ЧМ-2026). Об этом сообщило информационное агентство Europa Press со ссылкой на местные власти.

По данным СМИ, трагедия произошла в городе Сьюдад‑Родриго провинции Саламанка. Во время празднования победы сборной Испании в ЧМ-2026 несколько человек забрались на фонтан. Среди них был и 13-летний мальчик. Конструкция не выдержала веса и обрушилась. Один из камней упал на подростка.

Мальчика пытались спасти прибывшие на место происшествия сотрудники полиции. Но подросток скончался. Кроме того, еще три человека получили серьезные травмы. Пострадавших госпитализировали, они находятся в тяжелом состоянии.

«Весь город скорбит об этой утрате и разделяет боль семьи и друзей ребенка. То, что должно было стать празднованием победы сборной Испании, превратилось в трагедию. В связи с этими обстоятельствами и в знак траура флаги на здании мэрии будут приспущены до 22 июля включительно», — заявили местные власти.

В США 19 июля состоялся финальный матч ЧМ-2026. На поле встретились сборные Аргентины и Испании. Последние одержали победу со счетом 1:0. Мяч был забит в дополнительное время.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что семилетний ребенок погиб в результате падения дерева в Конаковском районе Тверской области. В момент трагедии мальчик находился в палатке. Его с тяжелыми травмами доставили в больницу, но спасти ребенка врачи не смогли.

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