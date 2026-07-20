При атаке ВСУ на Брянскую область погиб водитель пожарной машины

Фото: © РИА Новости

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Всего за сутки над регионом уничтожили сотню вражеских дронов.

В поселке Белая Березка при исполнении служебного долга погиб водитель пожарного автомобиля, выехавший на тушение возгорания после украинского удара. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

«Один человек погиб, 13 человек ранены в результате атак украинских террористов. Смертельные ранения получил водитель пожарного автомобиля в поселке Белая Березка, который выехал на тушение пожара», — написал глава региона в своем канале на платформе МАКС.

По его словам, травмы различной степени тяжести зафиксированы у тринадцати мирных жителей. Раненые есть в Погарском и Стародубском районах области. Ковальчук добавил, что за минувшие сутки силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать над территорией региона ровно сто вражеских беспилотников.

Ранее 5-tv.ru писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки БПЛА на Московский регион.

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